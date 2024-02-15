Тренер Канарейкин: будем надеяться, что Овечкин дойдет до 20 шайб за сезон

Бывший главный тренер "Спартака" Федор Канарейкин оценил перспективы российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина преодолеть отметку в 20 заброшенных шайб за сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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