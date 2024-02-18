В России ввели уголовную ответственность за выращивание популярного дачного цветка

В России ввели уголовную ответственность за выращивание популярного дачного цветкаВ Росси запретили выращивание популярного цветка, который часто можно встретить на придомовых земельных участках и в городах и в дачных кооперативах.
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