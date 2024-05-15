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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
Доброе утро

Доброе утро!☀️ Прекрасного майского дня вам, солнечного и приветливого! И пусть всë складывается, как задумано: поездки, встречи с друзьями, работа, заботы по дому, отдых на природе.

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