Россияне по ночам чаще всего едят сладкое, запивая чаем

Почти половина (45%) россиян не отказывают себе в ночных перекусах. Большинство предпочитает ночью сладкое и запивать его чаем (50%), при этом всего треть опрошенных мучается угрызениями совести от этого, а треть — ест ночью на фоне стресса.
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