Кубань аграрная. Жизнь поля нельзя отменить…

Спикером мероприятия стал заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Михаил Тимофеев, не понаслышке знающий проблемы отрасли.
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