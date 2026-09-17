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Кубань аграрная. Жизнь поля нельзя отменить…

Кубань аграрная. Жизнь поля нельзя отменить…

Спикером мероприятия стал заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Михаил Тимофеев, не понаслышке знающий проблемы отрасли.

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