История теракта в "Крокусе"

Мужчина требовал взыскать в его пользу миллион рублей за причинение вреда здоровью при теракте. Пострадавший считал, что организаторы концерта группы «Пикник», на который собрались зрители в «Крокус сити холле», обязаны возместить ему психологическую травму и отравление угарным газом.