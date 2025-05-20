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История теракта в "Крокусе"

История теракта в "Крокусе"

Мужчина требовал взыскать в его пользу миллион рублей за причинение вреда здоровью при теракте. Пострадавший считал, что организаторы концерта группы «Пикник», на который собрались зрители в «Крокус сити холле», обязаны возместить ему психологическую травму и отравление угарным газом.

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