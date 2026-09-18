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FiNE NEWS

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Почему все подсели на тинейджерские сериалы и не могут оторваться: от первого поцелуя до вирусных тиктоков

Представьте: летний вечер, вы открываете очередной сериал про старшеклассников, и вот вы уже снова в школе — с бабочками в животе, первыми поцелуями и драмами, которые кажутся концом света.

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