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Страны БРИКС проработают вопрос создания общей платежной платформы BRICS Bridge

Страны БРИКС проработают вопрос создания общей платежной платформы BRICS Bridge

В рамках БРИКС может появиться многосторонняя цифровая расчетно-платежная платформа BRICS Bridge. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ по итогам первой встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран объединения в бразильском городе Сан-Паулу.

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