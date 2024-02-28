Страны БРИКС проработают вопрос создания общей платежной платформы BRICS Bridge

В рамках БРИКС может появиться многосторонняя цифровая расчетно-платежная платформа BRICS Bridge. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ по итогам первой встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран объединения в бразильском городе Сан-Паулу.
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