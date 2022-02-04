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Видео: Пицца, карри или стакан воды — чем кормят детей в разных странах мира

Видео: Пицца, карри или стакан воды — чем кормят детей в разных странах мира

Классическое школьное питание для российских учеников состоит из легкого супа, котлетки, гречки или картофельного пюре и небольшого витаминного салатика, например, винегрета.

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