Легенда ЦСКА Масалитин заявил, что в финале ЧМ-2026 сыграют Франция и Аргентина

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью "Газете.Ru" заявил, что в финале чемпионата мира по футболу 2026 года может состояться повторение финала предыдущего мундиаля, в котором сошлись сборные Франции и Аргентины.
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