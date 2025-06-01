🚨 В Нижнегорском районе в ДТП погиб водитель легковушки Водитель Lada Samara 1981 года рождения не выбрал безопасную скорость и не учел дорожную обстановку, из-за чего съехал с дороги и опрокинулся.
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🚨 В Нижнегорском районе в ДТП погиб водитель легковушки Водитель Lada Samara 1981 года рождения не выбрал безопасную скорость и не учел дорожную обстановку, из-за чего съехал с дороги и опрокинулся.