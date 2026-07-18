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Deník: в Чехии 47 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами

Deník: в Чехии 47 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами

В Чехии 47 человек пострадали в результате лобового столкновения двух пассажирских автобусов недалеко от населённого пункта Олексовице, пишет Deník со ссылкой на полицию и региональную службу скорой помощи.

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