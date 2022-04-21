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G7: Украине на 2022 год предоставили более $24 млрд поддержки

G7: Украине на 2022 год предоставили более $24 млрд поддержки

Изображение носит иллюстративный характер. Использованы материалы: Depositphotos; Pixabay. Главы центробанков и минфинов стран G7 заявили о том, что Киеву на этот год "предоставили и пообещали" поддержку на сумму более 24 миллиардов долларов.

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