G7: Украине на 2022 год предоставили более $24 млрд поддержки

Изображение носит иллюстративный характер. Использованы материалы: Depositphotos; Pixabay. Главы центробанков и минфинов стран G7 заявили о том, что Киеву на этот год "предоставили и пообещали" поддержку на сумму более 24 миллиардов долларов.
Изображение носит иллюстративный характер. Использованы материалы: Depositphotos; Pixabay. Главы центробанков и минфинов стран G7 заявили о том, что Киеву на этот год "предоставили и пообещали" поддержку на сумму более 24 миллиардов долларов.
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