Военное обозрение

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Швеция пытается переложить на Чехию обучение украинских пилотов эксплуатации истребителей JAS-39 Gripen

Швеция пытается переложить на Чехию обучение украинских пилотов эксплуатации истребителей JAS-39 Gripen

Швеция не намерена обучать украинских пилотов эксплуатации истребителей Gripen, шведы хотят привлечь к этому делу Чехию, которая имеет на вооружении эскадрилью шведских самолетов.

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