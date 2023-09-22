Швеция пытается переложить на Чехию обучение украинских пилотов эксплуатации истребителей JAS-39 Gripen

Швеция не намерена обучать украинских пилотов эксплуатации истребителей Gripen, шведы хотят привлечь к этому делу Чехию, которая имеет на вооружении эскадрилью шведских самолетов.
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