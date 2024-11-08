Роскомнадзор рекомендовал отказаться от CDN-сервиса CloudFlare из-за уязвимостей безопасности

7 ноября 2024 года Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования "Главного радиочастотного центра" (ГРЧЦ) в рамках Российской Федерации рекомендовал владельцам интернет-ресурсов отказаться от использования CDN-сервиса CloudFlare.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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