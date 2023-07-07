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Удар в спину: кто из персонажей должен был умереть в финале «Ворошиловского стрелка»

Удар в спину: кто из персонажей должен был умереть в финале «Ворошиловского стрелка»

Криминальная драма «Ворошиловский стрелок» о юной девушке, ставшей жертвой насильника, могла бы иметь совсем иной финал, если бы в последний момент режиссер Станислав Говорухин не изменил сценарий, который не устроил актера Александра Пороховщикова.

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