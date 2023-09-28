Инвесторы проигнорировали проблемы с продажами H&M

Крупнейшая розничная сеть H&M по продаже одежды, стала «заложником» изменения климата. Жаркая погода в сентябре «провалила» финансовые показатели, не позволив превысить компании весьма сильную статистику третьего квартала.
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