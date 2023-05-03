Циципас об одноручном бэкхенде: «Это как пробить хоум-ран бейсбольной битой»

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Стефанос Циципас прокомментировал свой одноручный бэкхенд. В матче с Бернабе Сапатой Мираллесом в Мадриде (6:3, 6:1) он выполнил несколько зрелищных ударов по линии слева.