В Казани увековечили память Айрата Гилязова, спасшего семерых бойцов

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ В казанской гимназии №4 с татарским языком обучения увековечили память выпускника образовательного учреждения Айрата Гилязова, участвовавшего в специальной операции, спасшего семерых товарищей, а затем погибшего.
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