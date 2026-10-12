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Татар-информ

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В Казани увековечили память Айрата Гилязова, спасшего семерых бойцов

В Казани увековечили память Айрата Гилязова, спасшего семерых бойцов

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ В казанской гимназии №4 с татарским языком обучения увековечили память выпускника образовательного учреждения Айрата Гилязова, участвовавшего в специальной операции, спасшего семерых товарищей, а затем погибшего.

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