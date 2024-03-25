Американские ученые объявили об успешных испытаниях вакцины от мелиоидоза Ученые из Калифорнийского университета сообщили об успешных испытаниях препарата, защищающего от опасной бактерии Burkholderia pseudomallei, вызывающей заболевание мелиоидоз.
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