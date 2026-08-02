Свердловская область побила рекорд по осадкам: июнь и июль аномально дождливые

На Среднем Урале в июне и июле зафиксировано рекордное количество осадков. Свердловская область по этому показателю на 30–40% опередила Пермский край, где, согласно климатическим особенностям предгорий, обычно выпадает больше дождей.
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