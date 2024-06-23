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Bloomberg: Трамп выбрал вице-президента, но не называет его имя

Bloomberg: Трамп выбрал вице-президента, но не называет его имя

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп, который собирается участвовать в выборах президента в ноябре, уже решил, кого выберет своим кандидатом в вице-президенты, но пока что не сообщил об этом республиканцам.

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