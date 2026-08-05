В МВД Германии назвали инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига гибридной атакой

www.globallookpress/Belkin Alexey/news.ru Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт 5 августа заявил, что рассматривает инцидент с дроном в аэропорту Лейпциг/Галле, как "сценарий гибридной атаки".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии