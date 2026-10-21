Злыдня. Сказки от Эльфики. Надежда Поселилась во мне Злыдня. Нет, так-то я белая и пушистая, родители меня как следует воспитали: всё пойму, всех прощу, где надо – смолчу, обиду – проглочу.
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