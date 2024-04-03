Никто не заметил, а Путин сказал прямо: "Крокус" изменил всё - Россия меняет правила

Президент России Владимир Путин выступил на коллегии МВД по поводу теракта в "Крокусе". Глава государства отметил, что нужно вывести на новый уровень обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей.
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