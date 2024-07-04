Вино и искусство в Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

Знаменитый курорт Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa зовет всех желающих воспользоваться новым предложением Sip & Paint («Пей и рисуй»), чтобы проявить свое творческое начало и хорошо провести время.
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