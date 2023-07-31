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Гельмут Марко: «Ферстаппен выиграл бы даже с последнего места, наверное»

Гонщик «Ред Булл» одержал очередную победу, стартовав шестым. Его отрыв от напарника Серхио Переса на финише составил более 22 секунд.

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