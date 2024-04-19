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Спасти «близкую Украину». Астана бросилась навязывать Кремлю похабный «Минск-3»

Спасти «близкую Украину». Астана бросилась навязывать Кремлю похабный «Минск-3»

Политнавигатор Акорда (ставка президента РК) выполняет сейчас поручение англосаксов, пытаясь втянуть Москву на своей территории в бесплодные переговоры по типу прежних минских договорённостей, которые никто на Западе тогда и не собирался выполнять, чтобы в итоге вновь, уже на новом этапе, – спасти нынешний киевский режим от окончательного поражения.

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Комментарии
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Eduard
В итоге окажутся на полу!
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16 час.
ПС
Павел Смирнов
Элите Казахстана не нужен образованный народ, чем тупее народ, тем легче им управлять, баям в радость....
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15 час.
Лариса Галахова
Ага, как муха на рогах &quot;Мы пахали&quot; . Создают видимость липовых миротворцев. И на уй сесть и рыбку съесть
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14 час.

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