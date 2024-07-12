Из областного бюджета потратят 3,6 млн на содержание пускового участка первой линии Омского метрополитена.
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Из областного бюджета потратят 3,6 млн на содержание пускового участка первой линии Омского метрополитена.