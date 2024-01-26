Илон Маск боится конкуренции со стороны китайских производителей электромобилей

Илон Маск / © Getty Images Маск во время выступления в Сан-Франциско отметил, что пока не видит возможности сотрудничества Tesla с компаниями из КНР, но готов допустить китайские электромобили к сети зарядных станций Supercharger.
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