Парадокс эффективности: бег по кругу или путь к устойчивому успеху

В современном мире бизнеса мы часто сталкиваемся с парадоксом: погоня за большей эффективностью и результатами приводит к усиленной деятельности, но иногда эта же деятельность ведет к ухудшению общего состояния и качества жизни.
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