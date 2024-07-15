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Личный блог инженера Павла Самуты

4 подписчика

Парадокс эффективности: бег по кругу или путь к устойчивому успеху

Парадокс эффективности: бег по кругу или путь к устойчивому успеху

В современном мире бизнеса мы часто сталкиваемся с парадоксом: погоня за большей эффективностью и результатами приводит к усиленной деятельности, но иногда эта же деятельность ведет к ухудшению общего состояния и качества жизни.

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