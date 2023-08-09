Спички - не игрушка

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Дмитрий Анатольевич, поддерживаем!

«Земля Санникова» Украинская хунта всё время талдычит, что условием переговоров является выход на какие-то их границы 1991 года.

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Комментарии
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Наталия
Набор цитат в духе словесной перепалки  двух команд дворовой шпаны, с угрозами и оскорблениями, предшествующей мородобою.   Расчет на дешевый ура- патриотизм. Несерьезно и не искренне. Как говорил Станиславский, &quot;Не верю!&quot;.
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9 час.
Евгений МакЛауд
Какая короткая память, то как этот мммудрец из питера убивал авиапромышленность, приватизировал ещё работающие предприятия в угоду чубайсам, банкротил уралвагонзавод и прочие военные предприятия,  сидел ждал пинка когда смелые грузины убивали людей в Цхинвали, подарил норвегам 150 000 квадратных км шельфа баренцевого моря с нефтью и газом, советовал пенсионерам держаться вместо денег и этого мммудрого опять пихают в президенты?.  Ну байден со товарищи будут радостно хлопать в ладошки, на дурака не надо нож, айфон ему подашь, и он весь ваш.
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9 час.
Наталия
Вы правы, судить о  человеке следует не по словам, пусть даже самым громким, а по  РЕАЛЬНЫМ ДЕЛАМ.
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7 час.

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