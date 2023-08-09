Дмитрий Анатольевич, поддерживаем!

Набор цитат в духе словесной перепалки двух команд дворовой шпаны, с угрозами и оскорблениями, предшествующей мородобою. Расчет на дешевый ура- патриотизм. Несерьезно и не искренне. Как говорил Станиславский, "Не верю!".

Евгений МакЛауд

Какая короткая память, то как этот мммудрец из питера убивал авиапромышленность, приватизировал ещё работающие предприятия в угоду чубайсам, банкротил уралвагонзавод и прочие военные предприятия, сидел ждал пинка когда смелые грузины убивали людей в Цхинвали, подарил норвегам 150 000 квадратных км шельфа баренцевого моря с нефтью и газом, советовал пенсионерам держаться вместо денег и этого мммудрого опять пихают в президенты?. Ну байден со товарищи будут радостно хлопать в ладошки, на дурака не надо нож, айфон ему подашь, и он весь ваш.