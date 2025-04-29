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ФСБ раскрыла архивы о преступлениях в Донбассе пособника нацистов Динкеля

ФСБ раскрыла архивы о преступлениях в Донбассе пособника нацистов Динкеля

Управление ФСБ по ДНР в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне обнародовало рассекреченные архивные материалы, в том числе видеозаписи и документы, свидетельствующие о зверствах пособника нацистов Александра Динкеля против мирных советских граждан.

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