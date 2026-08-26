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ИА Регнум

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Трамп признал, что Моджтаба Хаменеи выжил после удара США по Ирану

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выжил после удара США по территории Исламской Республики. Об этом 26 августа сообщил президент США Дональд Трамп в интервью консервативному радиоведущему Гленну Беку.

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