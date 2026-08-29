«Пример мужества»: Минниханов вручил Звезду Героя родителям Тимура Гимранова

Накануне Дня Республики в Казани чествовали героев и их семьи. Сегодня Раис РТ наградил участников специальной военной операции, многодетных, а также работников предприятий, врачей, военнослужащих, ученых и деятелей культуры, внесших значительный вклад в развитие региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- L В Чувашии на подр...
- Олег Морозов заяв...
- АЛ «На восстановлени...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым