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Царьград

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МИД Великобритании призвал граждан избегать поездок на Украину

МИД Великобритании призвал граждан избегать поездок на Украину

Министерства иностранных дел Великобритании, Италии, Нидерландов и Германии призвали своих граждан воздержаться от поездок на Украину из-за угрозы российских ударов и перебоев с отоплением и электричеством в зимний период.

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