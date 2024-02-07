Кирилл Буданов и Александр Сырский: Почему их считают преемниками Залужного? Ирэн ОрлонскаяАктивное обсуждение возможного ухода главкома ВСУ Валерия Залужного продолжается в украинских и западных средствах массовой информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии