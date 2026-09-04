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РИА Новости: армянский бизнес занимает 2,6% среди зарубежных компаний в РФ

РИА Новости: армянский бизнес занимает 2,6% среди зарубежных компаний в РФ

Армянский бизнес занимает менее 3% от числа компаний с иностранным участием в РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

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