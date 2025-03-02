Данные об образовании врачей предложили размещать в открытом доступе в России

По мнению авторов инициативы, это поможет бороться с мошенниками с дипломами медиков.В России предложили публиковать данные об образовании врачей в открытом доступе, чтобы бороться с лже-медиками с поддельными дипломами.
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