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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артемий Панарин: «Знарок может работать в КХЛ. Он еще молодой, у него огромный багаж знаний»

 Панарин женат на дочери тренера Алисе Знарок. Пара воспитывает двоих сыновей. – У вас в прошлом сезоне был тренер в «Рейнджерс» на работе – Питер Лавиолетт.

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