О шансах войны с Германией

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Эпиграф: «по большому счету это начало войны настоящей. Выгнали генеральное консульство из Бонна… «Русский Дом» в Берлине закрывают.
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Великолепный анализ. Возражений не имею... Автор даже поскромничал.., и многое не написал. И это, не написанное, так и рвется между строк на волю.
Тяжелый, но ироничной слог.