Экономика Китая нацелена на устойчивое восстановление

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По словам экспертов, в этом году экономика Китая будет уверенно восстанавливаться, чему способствуют восстановление экономики за счет потребления, прочный фундамент, заложенный в первом квартале, и постепенная стабилизация в секторе недвижимости.