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Регионы России

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Сбер представил в Индии экспресс-оценку здоровья на базе GigaDoc

Сбер представил в Индии экспресс-оценку здоровья на базе GigaDoc

Посетители международной промышленной выставки «Иннопром. Индия» в Нью-Дели получили возможность бесплатно пройти экспресс-диагностику здоровья с использованием умного зеркала GigaDoc от «СбершмедИИ», интегрированного в индустрию здоровья «Сбера».

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