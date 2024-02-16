Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Безос в третий раз за месяц продал акции Amazon на сумму $2 млрд

Основатель Amazon Джефф Безос за последние несколько дней продал акций своей компании примерно на 2,03 миллиарда долларов, в результате чего его общий объем продаж в этом месяце превысил 6 миллиардов долларов, передает CNBC.

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