Безос в третий раз за месяц продал акции Amazon на сумму $2 млрд

Основатель Amazon Джефф Безос за последние несколько дней продал акций своей компании примерно на 2,03 миллиарда долларов, в результате чего его общий объем продаж в этом месяце превысил 6 миллиардов долларов, передает CNBC.
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