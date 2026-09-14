Ведущий RT Рик Санчес: в США не хватает демократии

В рамках дискуссии «Россия — Африка. Медиа континентов» на Международном фестивале молодёжи (МФМ), организованной RT Academy, журналист, ведущий шоу «Эффект Санчеса» на RT Рик Санчес выразил мнение, что в настоящее время в США не хватает демократии.