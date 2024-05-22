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Еще один район Владивостока вскоре преобразится

Еще один район Владивостока вскоре преобразится

В дальневосточной столице преобразится еще один участок. В районе остановки «Фуникулер» уже установили пять уличных светодиодных светильников, а также приступили к локальному ремонту лестницы до улицы Всеволода Сибирцева, сообщает PRIMPRESS.

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