Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 360 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    "Экс-глава США Дональд Трамп заявил, что во время его президентства у него были хорошие отношения с российским лидеро...Трамп заявил, что...
  • Герман Захаров
    Собачье отродье это тайное оружие Путинских террористов по истреблению россиян."Ъ": в Госдуме пр...
  • Мария Ваняшева
    Что же это твориться?Педофилов развелось-страшно становиться,осудить и не выпускать на волю ,яйца поотрыватьВ Москве мужчина ...

Лихачев: удар ВСУ по градирне ЗАЭС — это выход на новый уровень атомной агрессии

Лихачев: удар ВСУ по градирне ЗАЭС — это выход на новый уровень атомной агрессии

Атака украинских войск, повредившая градирню Запорожской АЭС, означает выход Киева на новый уровень агрессии против российских атомных объектов, считает гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх