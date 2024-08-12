Лихачев: удар ВСУ по градирне ЗАЭС — это выход на новый уровень атомной агрессии

Атака украинских войск, повредившая градирню Запорожской АЭС, означает выход Киева на новый уровень агрессии против российских атомных объектов, считает гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
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