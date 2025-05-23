Рубио захотел ужесточения санкций против России

Государственный секретарь США Марко Рубио хочет ужесточения санкций против России и принятия законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), предусматривающего введение новых ограничений против Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии