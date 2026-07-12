Иран снова закрыл Ормуз, США выдвигают очередной ультиматум Иран снова закрыл Ормузский пролив, говорить о том, что на Ближнем Востоке воцарил ми.
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Иран снова закрыл Ормуз, США выдвигают очередной ультиматум Иран снова закрыл Ормузский пролив, говорить о том, что на Ближнем Востоке воцарил ми.
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