Поздравляем уважаемого руководителя Никифорова Юрия Анатольевича с днем пограничника!!!! Коллектив столовой ООО "СОТНИК",станица Филоновская.
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Поздравляем уважаемого руководителя Никифорова Юрия Анатольевича с днем пограничника!!!! Коллектив столовой ООО "СОТНИК",станица Филоновская.